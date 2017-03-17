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      Букингемский дворец похоронит Елизавету II в усыпальнице Виндзорского замка

      09:57, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      09:57, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      352
      0
      #власть\n#Великобритания\n#Лондон\n#преемственность власти\n#королева
      Фото: pixabay.com
      352
      0

      В СМИ просочилась информация о планах по случаю смерти королевы Великобритании.

      Великобритания. В СМИ появилась информация о планах по случаю смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Как пишут «Известия», власти страны имеют несколько вариантов развития событий.

      Самый ожидаемый вариант кончины Елизаветы II – непродолжительная болезнь. В этом случае королем Великобритании станет принц Чарльз. Большая часть СМИ уже подготовила новости, фильмы, фотоподборки, посвященные смерти королевы. Газета The Times создала материалы, которые будут публиковаться в течение 11 дней после смерти Елизаветы II. В день кончины королевы Великобритании, ВВС планирует запустить систему оповещения, срабатывающую в чрезвычайных ситуациях.

      Перед похоронами предполагается провести военный парад, многочисленные приемы и траурные шествия. После смерти Ее Величество хотят похоронить в усыпальнице Виндзорского замка.

      Последний раз страна переживала смерть монарха 65 лет назад.

      09:57, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      352
      0
      #власть\n#Великобритания\n#Лондон\n#преемственность власти\n#королева
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