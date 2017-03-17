Букингемский дворец похоронит Елизавету II в усыпальнице Виндзорского замка

В СМИ просочилась информация о планах по случаю смерти королевы Великобритании.

Великобритания. В СМИ появилась информация о планах по случаю смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Как пишут «Известия», власти страны имеют несколько вариантов развития событий.

Самый ожидаемый вариант кончины Елизаветы II – непродолжительная болезнь. В этом случае королем Великобритании станет принц Чарльз. Большая часть СМИ уже подготовила новости, фильмы, фотоподборки, посвященные смерти королевы. Газета The Times создала материалы, которые будут публиковаться в течение 11 дней после смерти Елизаветы II. В день кончины королевы Великобритании, ВВС планирует запустить систему оповещения, срабатывающую в чрезвычайных ситуациях.

Перед похоронами предполагается провести военный парад, многочисленные приемы и траурные шествия. После смерти Ее Величество хотят похоронить в усыпальнице Виндзорского замка.

Последний раз страна переживала смерть монарха 65 лет назад.