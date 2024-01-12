После Ким Чен Ына КНДР может возглавить женщина

Сеул. Южная Корея. Следующим лидером КНДР может стать Ким Чжу Э. Это старшая дочь Ким Чен Ына, сейчас ей 10 лет, пишет Лента.ру со ссылкой на Nikkei Asia.

Версию высказал кандидат на пост главы Национальной разведывательной службы Южной Кореи Чо Тхэ Ен на основе анализа общественной деятельности на севере полуострова.

С 2022 года девочку вместе с отцом более 20 раз показали в новостных программах КНДР. Впервые в кадр она попала в ноябре 2022 года, когда наблюдала испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».