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После Ким Чен Ына КНДР может возглавить женщина

16:39, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После Ким Чен Ына КНДР может возглавить женщина
16:39, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Северная Корея\n#власть\n#политика\n#разведка\n#прогнозы\n#преемственность власти\n#дети\n#КНДР
Фото: pxhere.com
69
0

В разведке Южной Кореи назвали вероятного преемника.

Сеул. Южная Корея. Следующим лидером КНДР может стать Ким Чжу Э. Это старшая дочь Ким Чен Ына, сейчас ей 10 лет, пишет Лента.ру со ссылкой на Nikkei Asia.

Версию высказал кандидат на пост главы Национальной разведывательной службы Южной Кореи Чо Тхэ Ен на основе анализа общественной деятельности на севере полуострова.

С 2022 года девочку вместе с отцом более 20 раз показали в новостных программах КНДР. Впервые в кадр она попала в ноябре 2022 года, когда наблюдала испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». 

16:39, 12 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Северная Корея\n#власть\n#политика\n#разведка\n#прогнозы\n#преемственность власти\n#дети\n#КНДР