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В Германии рабочий прокладывал трубы и выкопал клад средневековых монет

13:31, 26 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Германии рабочий прокладывал трубы и выкопал клад средневековых монет
13:31, 26 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
14
0
#Германия\n#история\n#археология\n#ученые\n#Средневековье\n#деньги\n#клад
Фото: pxhere.com
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0

На эти деньги в XIV веке можно было купить стало из 150 овец.

Глоттерталь. Германия. При прокладке труб для бассейна в Германии нашли клад из 1,5 тыс. средневековых монет. Удача улыбнулась рабочему по имени Клаус Фёлькер из населенного пункта Глоттерталь, пишет Лента.ру со ссылкой на Popular Mechanics.

Мужчина доложил о находе начальству, оно вызвало археологов из Государственного управления по сохранению памятников регионального совета Штутгарта. В первый день специалисты выкопали около тысячи средневековых монет. На следующий день при помощи металлоискателя удалось найти еще 600.

Специалисты установили, что большинство монет были отчеканены около 1320 года в Брайзахе, Цофингене и Фрайбурге. На деньги, спрятанные неизвестным средневековым жителем юго-запада Германии, можно было в свое время купить 150 овец. По словам археологов, обнаруженный рабочим клад оказался одной из самых крупных подобных находок за последние несколько десятилетий.

13:31, 26 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
14
0
#Германия\n#история\n#археология\n#ученые\n#Средневековье\n#деньги\n#клад