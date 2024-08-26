В Германии рабочий прокладывал трубы и выкопал клад средневековых монет

Глоттерталь. Германия. При прокладке труб для бассейна в Германии нашли клад из 1,5 тыс. средневековых монет. Удача улыбнулась рабочему по имени Клаус Фёлькер из населенного пункта Глоттерталь, пишет Лента.ру со ссылкой на Popular Mechanics.

Мужчина доложил о находе начальству, оно вызвало археологов из Государственного управления по сохранению памятников регионального совета Штутгарта. В первый день специалисты выкопали около тысячи средневековых монет. На следующий день при помощи металлоискателя удалось найти еще 600.

Специалисты установили, что большинство монет были отчеканены около 1320 года в Брайзахе, Цофингене и Фрайбурге. На деньги, спрятанные неизвестным средневековым жителем юго-запада Германии, можно было в свое время купить 150 овец. По словам археологов, обнаруженный рабочим клад оказался одной из самых крупных подобных находок за последние несколько десятилетий.