Алмаз рекордной величины нашли в Ботсване

Габороне. Ботсвана. Алмаз весом в 2492 карата извлекли из шахты на месторождении Karowe в Ботсване. Это один из крупнейших подобных драгоценных камней за всю историю добычи на Земле, пишет Коммерсантъ со ссылкой на сообщение канадской компании Lucara Diamond.

На предприятии, ведущем разработки кимберлитовых шахт Ботсваны, рассказали, что добыть гигантский алмаз удалось с использованием рентгеновского аппарата, помогающего находить и извлекать крупные камни без повреждений.

Отмечается, что ранее на том же месторождении были добыты алмазы Sewelo весом 1758 карат и Lesedi La Rona весом 1109 карат. Правда, они уступают своему собрату по имени Cullinan, найденном в Южной Африке в 1905 году – этот камень потянул на 3016,75 карата.

Возможную стоимость добытого алмаза в компании не называют. Имя находке тоже пока не дали.

Камень вызвал интерес у президента Ботсваны Мокветси Масиси: он намерен приехать на месторождение и увидеть драгоценность своими глазами.