Из-за подземных толчков на японском острове Кюсю прекратилось движение поездов

Миядзаки. Япония. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в южной части Японии. Отменено движение поездов на острове Кюсю, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным национального метеорологического управления, очаг землетрясения залегал на глубине 30 км под дном океана.

Жителей префектур Миядзаки и Коти на острове Кюсю предупредили об угрозе цунами. Высота волн может достигать 1 метра. В связи с опасностью приостановлено движение скоростных поездов.

Кюсю – второй по численности населения остров Японского архипелага. По площади и числу жителей его превосходит только остров Хонсю, на котором располагаются крупнейшие мегаполисы страны.