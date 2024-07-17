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Стало известно, какой родитель чаще передает ребенку свой интеллект

11:58, 17 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Стало известно, какой родитель чаще передает ребенку свой интеллект
11:58, 17 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
295
0
#Германия\n#наука\n#ученые\n#дети\n#родители\n#генетика
Фото: pxhere.com
295
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Исследование провели немецкие ученые.

Ульм. Германия. Неожиданный ответ на популярный вопрос, чей интеллект чаще наследуют дети, дали ученые из университета в городе Ульм в Германии. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

По данным сайта, немецкие генетики пришли к выводу, что все дело – в Х-хромосоме. Две из них при зачатии передает ребенку мать, и лишь одну – отец. Следовательно, дети с более высокой вероятностью умом выходят в маму, а не в папу. В данном случае речь идет о когнитивном интеллекте, измеряемом через IQ. Он влияет, в частности, на развитие памяти, мыслительных функций и способности к изучению языков.

В то же время ген, полученный от отца, сказывается на формировании эмоционального интеллекта. В современном обществе эмоциональный интеллект и способность к эмпатии не менее важны, чем когнитивные функции мозга, отмечают авторы исследования.

11:58, 17 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
295
0
#Германия\n#наука\n#ученые\n#дети\n#родители\n#генетика