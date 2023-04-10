Чиновника из Германии суд отказался увольнять за более чем 800 опозданий на работу

Лейпциг. Германия. Сотрудник Федерального управления финансового надзора Германии за 4 года опоздал на работу 816 раз. Однако суд отказался признавать это достаточной причиной для его увольнения, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство DPA.

Дело недисциплинированного госслужащего прошло через несколько инстанций, работодатель пытался избавиться от злостного нарушителя распорядка.

Но Федеральный административный суд подтвердил вердикты низших инстанций – увольнять за систематические опоздания нельзя, ведь это не прогулы. Руководству учреждения рекомендовали применить менее жесткие меры воздействия. Например, виновному могут понизить зарплату.