Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид

Чиновника из Германии суд отказался увольнять за более чем 800 опозданий на работу

13:06, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Чиновника из Германии суд отказался увольнять за более чем 800 опозданий на работу
13:06, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
118
0
#Германия\n#чиновники\n#работа\n#суд\n#прогулы
Фото: pxhere.com
118
0

Суд отказался приравнять эти нарушения дисциплины к прогулам.

Лейпциг. Германия. Сотрудник Федерального управления финансового надзора Германии за 4 года опоздал на работу 816 раз. Однако суд отказался признавать это достаточной причиной для его увольнения, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство DPA.

Дело недисциплинированного госслужащего прошло через несколько инстанций, работодатель пытался избавиться от злостного нарушителя распорядка. 

Но Федеральный административный суд подтвердил вердикты низших инстанций – увольнять за систематические опоздания нельзя, ведь это не прогулы. Руководству учреждения рекомендовали применить менее жесткие меры воздействия. Например, виновному могут понизить зарплату.

13:06, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
118
0
#Германия\n#чиновники\n#работа\n#суд\n#прогулы