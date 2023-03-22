Украина и Япония договорились об «особом глобальном партнёрстве»

Киев. Украина. Власти Японии и Украины договорились поднять уровень отношений между странами до уровня «особого глобального партнёрства». Об этом сообщает RT.

Премьер-министр Фумио Кисида в ходе визита в Киев напомнил, что страны отметили в прошлом году 30-летие двусторонних отношений.

«Лидеры договорились поднять отношения с Украиной, разделяющей основные ценности, до уровня особого глобального партнёрства», — говорится в сообщении МИД Японии.

Ранее Кисида во время визита на Украину пообещал выделить 470 млн долларов (62 млрд иен) безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды.