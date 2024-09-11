Нового главу МИДа Украины Андрея Сибигу представил Владимир Зеленский

Украина. Владимир Зеленский представил коллективу Министерства иностранных дел Украины нового главу ведомства Андрея Сибигу. Как сообщает Офис президента Украины, глава государства отметил, что Андрей Сибига с первых часов российской СВО делает всё возможное, чтобы украинская дипломатия могла выполнять все государственные задачи.

По словам Зеленского, стандартом для дипломатических работников Украины за рубежом должно быть глубокое понимание страны пребывания. Ещё одним приоритетом президент назвал увеличение внимания к отношениям со странами-соседями Украины.

«Мы понимаем, как сложно продолжается политический процесс, например, сейчас в Польше. А особенно, что там вскоре начнётся новый избирательный процесс. Понимаем ситуацию в Венгрии, Словакии, в Молдове, в Румынии. Всё это требует деликатности, настойчивости и защиты украинских интересов, а также наших общих интересов с соседями», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также отметил, что Украину должны слышать и знать во всех регионах мира. Для этого уже многое сделано, но нужно ещё больше. В частности, он акцентировал внимание на усилении работы в Латинской Америке, Африке, странах Азии.

Важнейшим вопросом являются насущные потребности фронта и обеспечение устойчивости всего государства. Оборонные пакеты, которые объявляются, должны поставляться максимально оперативно.

«Наши партнёры должны знать каждую нашу потребность и каждую возможность нашего с ними сотрудничества. Обеспечение фронта, совместное оборонное производство, восстановление в Украине, усиление санкций против России и использование российских активов ради украинской защиты, поддержка наших сообществ за рубежом — это должно быть направлениями постоянной работы каждого украинского дипломата», — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что в этом году Украине нужен второй результативный саммит мира. Андрей Сибига поблагодарил президента за доверие и заверил, что МИД будет работать на результат.

«Определённые приоритеты чётко понятны. Мы их неукоснительно, настойчиво обеспечим — принципиально, проактивно, сильно, с новыми кадрами, с новыми подходами. Там, где нужно, — дипломатично. Там, где нужно, — жёстко», — сказал министр иностранных дел Украины.

Андрей Сибига подчеркнул, что вся работа украинской дипломатии будет подчинена логике «победы Украины, достижения всеобъемлющего справедливого и устойчивого мира».