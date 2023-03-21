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Премьер-министр Японии отправился с визитом на Украину

10:25, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Премьер-министр Японии отправился с визитом на Украину
10:25, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
34
0
#Япония\n#Украина
Фото: unsplash.com (Roméo A.)
34
0

Там он может встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

Токио. Япония. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправился с визитом на Украину. Как передаёт RT, об этом сообщил ТАСС сотрудник МИД «Страны восходящего солнца».

Телеканал NHK ранее показал кадры, как глава правительства Японии садится в поезд на железнодорожном вокзале в городе Пшемысль на польско-украинской границе. Отмечается, что состав уже пересёк границу с Украиной.

Фумио Кисида отправился на Украину, где 21 марта может состояться его встреча с президентом страны Владимиром Зеленским.

10:25, 21 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
34
0
#Япония\n#Украина