Премьер-министр Японии отправился с визитом на Украину

Токио. Япония. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправился с визитом на Украину. Как передаёт RT, об этом сообщил ТАСС сотрудник МИД «Страны восходящего солнца».

Телеканал NHK ранее показал кадры, как глава правительства Японии садится в поезд на железнодорожном вокзале в городе Пшемысль на польско-украинской границе. Отмечается, что состав уже пересёк границу с Украиной.

Фумио Кисида отправился на Украину, где 21 марта может состояться его встреча с президентом страны Владимиром Зеленским.