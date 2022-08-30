Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

При беспорядках в Багдаде погибли около 20 человек

11:16, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
При беспорядках в Багдаде погибли около 20 человек
11:16, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
47
0
#акции протеста\n#беспорядки\n#религия\n#политика\n#гибель людей\n#обстрел\n#Ирак
Фото: pixabay.com
47
0

Протестующие ворвались в правительственный дворец.

Багдад. Ирак. Вооруженные столкновения стали причиной гибели около 20 человек в Багдаде. Более 300 жителей ранены, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Беспорядки начались после заявления об уходе из политики влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра. Газета.ру пишет, что он объявил голодовку до тех пор, пока в стране не прекратится насилие.

Узнав об этом, в ночь на 30 сентября сотни вооруженных сторонников Садра захватили Республиканский дворец. При этом использовалась артиллерия. После взятия здания штурмом, манифестанты купались в бассейне и танцевали на столах в зале приемов. В итоге правительственные войска с помощью бронетехники и слезоточивого газа выдворили садристов из дворца.

В других районах иракской столицы тоже была стрельба, звучали сирены. Для защиты посольства США активировали системы ПВО. Сообщается также об обстреле нидерландской дипмиссии.

В расположенном на юго-востоке Ирака портовом городе Басра протестующие жгли покрышки и перекрывали дороги.

По всей стране ввели комендантский час, 30 сентября объявили нерабочим днем. Иракские политики просят Муктаду ас-Садра успокоить своих сторонников.

Добавим, политический кризис в стране длится около года, с тех пор, как партия ас-Садра победила на выборах, но не смогла сформировать правительство.

11:16, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
47
0
#акции протеста\n#беспорядки\n#религия\n#политика\n#гибель людей\n#обстрел\n#Ирак