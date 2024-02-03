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США нанесли десятки ударов по предполагаемым иранским прокси в Сирии и Ираке

11:45, 03 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
США нанесли десятки ударов по предполагаемым иранским прокси в Сирии и Ираке
11:45, 03 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Сирия\n#Ирак\n#США\n#авиаудары
Фото: Теренса Берка на Unsplash
42
0

Центральное командование США сообщает о поражении 85 целей.

Ижевске. Удмуртия. Американские военные нанесли авиаудары по объектам в Ираке и Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное командование США.

Целью атак стало подразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции и связанным с ним вооружённых формирований. Ударам подверглись 85 целей: командные структуры, склады БПЛА и ракет, различные объекты инфраструктуры. В налёте участвовали также стратегические бомбардировщики, взлетевшие с аэродромов в США.

11:45, 03 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Сирия\n#Ирак\n#США\n#авиаудары