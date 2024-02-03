США нанесли десятки ударов по предполагаемым иранским прокси в Сирии и Ираке

Ижевске. Удмуртия. Американские военные нанесли авиаудары по объектам в Ираке и Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное командование США.

Целью атак стало подразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции и связанным с ним вооружённых формирований. Ударам подверглись 85 целей: командные структуры, склады БПЛА и ракет, различные объекты инфраструктуры. В налёте участвовали также стратегические бомбардировщики, взлетевшие с аэродромов в США.