Россиян с шенгенскими визами перестали пускать в Эстонию

Таллин. Эстония. Власти Эстонии закрыли въезд для граждан России с выданными этой страной ранее шенгенскими визами. Запрет действует с 18 августа, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о тех россиянах, которые прибывают в республику с целью туризма, предпринимательства, а также посещения спортивных или культурных мероприятий.

Исключения сделают для дипломатов, граждан с долгосрочным видом на жительство, а также их близких родственников. В последнюю категорию входят еще и близкие родственники граждан Эстонии. Кроме того, в страну могут пустить отдельных россиян по особому распоряжению властей «из гуманных соображений».

В то же время граждане РФ с шенгенскими визами, выданными в других странах, могут посещать Эстонию, как и прежде.

О планах поступить подобным образом заявляли ранее также власти Латвии и Финляндии. Они связывают закрытие границ с продолжающейся спецоперацией российских Вооруженных сил на Украине.