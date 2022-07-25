Принца Гарри и Меган Маркл дважды пытались ограбить

Лос-Анджелес. США. Злоумышленники неоднократно предпринимали попытки проникнуть в дом принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Лос-Анджелесе. Оба случая произошли в мае 2022 года, но известно о них стало только сейчас, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на The Sun.

По данным британского таблоида, в первый раз воры испытали на прочность двери особняка 19 мая. Второй раз сигнализация сработала 31 мая.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США 2 года назад. Они решили жить своим трудом и отказались от части привилегий членов королевской семьи Великобритании.

Кстати, за безопасностью четы следит бывший телохранитель экс-президента США Барака Обамы Кристофер Санчес и бывший начальник службы безопасности Майкла Джексона Альберто Альварес.

Напомним, в апреле принц Гарри впервые за долгое время навестил свою бабушку, королеву Великобритании Елизавету II.