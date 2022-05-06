Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Вашингтон. США. Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами вернулся с Международной космической станции на Землю. Об этом передаёт RT со ссылкой на NASA.

В 07:44 по московскому времени космический аппарат приводнился в Атлантическом океане недалеко штата Флорида. Экипаж миссии Crew-3 состоит из американцев Раджи Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.

Напомним, в начале апреля трое космических туристов и отставной астронавт отправились на МКС в рамках тура стоимостью 55 млн долларов.