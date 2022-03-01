В США предложили выдавать каперские патенты на захват российских яхт

Вашингтон. США. Член Палаты представителей Конгресса США Лэнс Гуден предложил вернуться к практике 19 века по выдаче каперских патентов на изъятие яхт и самолетов, принадлежащих россиянам. Речь идет о тех наших соотечественниках, которые попали в санкционные списки, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Свою идею политик озвучил в эфире телеканала Fox News. Гуден напомнил, что Конгресс США имеет право выдавать разрешения частным лицам на подобные действия от имени правительства. Кроме захвата судов и самолетов, находящихся в гаванях и аэропортах Америки, конгрессмен считает возможными атаки против государственных деятелей России в киберпространстве.

Напомним, каперские свидетельства (грамоты, патенты) выдавались капитанам частных судов в 18-19 веках. В случае войны документ позволял захватывать суда, принадлежащие враждебному государству, и передавать их властям за часть стоимости такого имущества.

После теракта 11 сентября 2001 года возобновить выдачу каперских грамот на захват собственности террористов предложил конгрессмен Рон Пол. Законопроект был даже внесен в Конгресс.

Напомним, ранее в связи с военной операцией России на Украине власти Великобритании пригрозили арестом недвижимости и яхт российских бизнесменов.