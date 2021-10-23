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Американская поп-дива Тейлор Свифт создала аккаунт в российской соцсети

12:40, 23 октября, 2021
Андрей Поносов
Американская поп-дива Тейлор Свифт создала аккаунт в российской соцсети
12:40, 23 октября, 2021
Андрей Поносов
143
0
#США\n#музыка\n#певцы\n#соцсети\n#поклонники
Фото: instagram.com/taylorswift
143
0

Певица делится своим творчеством с поклонниками на странице «ВКонтакте».

США. Знаменитая американская певица и актриса Тейлор Свифт зарегистрировалась в сети «ВКонтакте». На своей страничке она делится новыми записями с российскими поклонниками. Об этом пишет сайт канала РЕН ТВ.

Свифт записала видеообращение к своим фанатам из России. «Привет, с вами Тейлор! Следите за моей страницей в «ВКонтакте» и слушайте мою новую музыку, спасибо», - сообщила певица.

Тейлор Свифт – автор и исполнительница хитов в стиле поп и кантри. Ее музыкальные композиции вышли на первое место в США по сертифицированным продажам. Солистке удалось превзойти рекорд группы The Beatles, державшийся 54 года.

В своем аккаунте «ВКонтакте» 32-летняя Тейлор написала о себе так: «Счастлива, свободна, в замешательстве и одинока в то же время».

12:40, 23 октября, 2021
Андрей Поносов
143
0
#США\n#музыка\n#певцы\n#соцсети\n#поклонники
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