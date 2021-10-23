Американская поп-дива Тейлор Свифт создала аккаунт в российской соцсети

Певица делится своим творчеством с поклонниками на странице «ВКонтакте».

США. Знаменитая американская певица и актриса Тейлор Свифт зарегистрировалась в сети «ВКонтакте». На своей страничке она делится новыми записями с российскими поклонниками. Об этом пишет сайт канала РЕН ТВ.

Свифт записала видеообращение к своим фанатам из России. «Привет, с вами Тейлор! Следите за моей страницей в «ВКонтакте» и слушайте мою новую музыку, спасибо», - сообщила певица.

Тейлор Свифт – автор и исполнительница хитов в стиле поп и кантри. Ее музыкальные композиции вышли на первое место в США по сертифицированным продажам. Солистке удалось превзойти рекорд группы The Beatles, державшийся 54 года.

В своем аккаунте «ВКонтакте» 32-летняя Тейлор написала о себе так: «Счастлива, свободна, в замешательстве и одинока в то же время».