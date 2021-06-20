Нерестовый ход горбуши в Норвегии встревожил местных рыбаков

Они опасаются, что переселенцы с Дальнего Востока вытеснят атлантического лосося и форель.

Осло. Норвегия. Норвежские рыбаки и экологи бьют тревогу из-за увеличения численности горбуши в территориальных водах страны. Дальневосточный лосось начал активно нереститься в местных реках, пишет Лента.ру со ссылкой на портал NRK.

На засилье «русской рыбы» пожаловался один из местных спиннингистов. Вместе с сыном они пошли за семгой, но ни одной особи данного вида им не попалось. Зато приманки норвежцев постоянно атаковала горбуша: вместе два рыбака поймали 35 штук. Вкусовые качества своего улова мужчины оценили высоко, но они опасаются, что гостья из Тихого океана со временем вытеснит аборигенные виды - атлантического лосося (семгу) и форель.

Ситуацию прокомментировал ихтиолог Хенрик Бернтсен. По его словам, горбушу переселили в полярные воды Европейской части СССР советские ученые еще в середине прошлого века. Долгое время тихоокеанский лосось в непривычных местах почти не размножался, за год вылавливали не более пары сотен хвостов. Но недавно произошло неожиданное: горбуша акклиматизировалась, что выразилось в резком росте популяции. Так, в 2017 году было поймано 17 тыс. рыбин, в 2019 - 20 тыс.

Пополнению ихтиофауны норвежских и российских вод новым промысловым видом можно было бы порадоваться, если бы не одно обстоятельство: конкурируя за места размножения и пищу, переселенцы грозят выжить европейских лососевых.

В отличие от атлантического лосося и форели, горбуша идет на нерест стадами огромной численности и откладывает миллионы икринок. Ее мальки могут оставить без корма своих местных родственников. К тому же у тихоокеанского лосося короткий жизненный цикл – до взрослых размеров она вырастает за 2 года, после чего оставляет потомство и массово погибает, засоряя реки. Это может отравить воду рек и ручьев Норвегии и вызвать заморы аборигенных лососевых, считает ихтиолог.

В настоящее время ученые и власти скандинавской страны изучают ситуацию. Рыбаков попросили добывать горбушу в возможно больших количествах, регистрируя при этом улов.

Добавим, ранее в водах Белого и Баренцевого морей советскими учеными был успешно акклиматизирован камчатский краб. Ловля деликатесного обитателя морского дна приносит большие прибыли норвежским рыбакам, но экологи опасаются, что и этот прожорливый «мигрант» окажется опасен для местных ракообразных, моллюсков и иглокожих.