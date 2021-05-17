Корону «Мисс Вселенной» вручили мексиканке

26-летняя Андреа Меса является визажистом и моделью, а также общественной активисткой.



Холливуд. США. В международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2020» победу одержала мексиканка Андреа Меса. Об этом пишет РБК со ссылкой на организаторов конкурса.

Конкурс «Мисс Вселенная-2020» перенесли на май 2021 года из-за коронавирусных ограничений. Местом проведения был выбран город Холливуд во Флориде. Напомним, в 2019 году титул «Мисс Вселенная» достался 26-летней Зозибини Тунци из ЮАР.

Новая «Мисс Вселенная» Андреа Меса - профессиональная модель и визажист. В свободное от работы время занимается общественной деятельностью – борется против гендерного насилия. В финале конкурса конкуренцию ей составили красавицы из Индии, Бразилии, Перу и Доминиканской Республики. Однако жюри остановило свой выбор на 26-летней мексиканке.