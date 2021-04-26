В чернобыльской зоне спустя 35 лет после аварии процветает туризм

Туристов возят на зараженную территорию без средств индивидуальной защиты.

Припять. Украина. Туристические вояжи в зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС стали массовым явлением. В 2019 году зону посетило 124 тысячи туристов, цитирует RT издание Das Erste.

Спустя 35 лет авария на Чернобыльской АЭС по-прежнему остается в памяти людей как катастрофа. По мнению руководителя туристического агентства Ярослава Емельяненко, поездки в зону отчуждения призваны напомнить о подвиге тех, кто боролся с последствиями аварии.

«Мы посещаем эту зону в обычной одежде, без специальных средств защиты. И это не только следствие времени, но и результат работы ликвидаторов», — приводит издание слова Емельяненко.

Попасть в зону отчуждения не так просто, пишет Das Erste. Почва вокруг АЭС все еще радиоактивна, в некоторых местах уровень излучения превышает опасные значения. Но любопытных это не останавливает. Туризм в районе атомной станции приобрел массовый характер. Если в 2018 году зону посетило 72 тысячи человек, то в 2019 – уже 124 тысячи. Рост потока туристов связывают с выходом в свет сериала «Чернобыль» от канала HBO.

Главным центром притяжения туристов является город-призрак Припять. От времени он постепенно разрушается, свой вклад в уничтожение города вносят и вандалы. Власти Украины готовят запрос в ЮНЕСКО о признании зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и Припяти частью мирового культурного наследия.