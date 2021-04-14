Жительница Токио завела себе почти 60 животных и была арестована

Ей грозит наказание за жестокое обращение со своими питомцами.



Токио. Япония. В японской столице полиция арестовала женщину, державшую дома почти 60 животных. Стражи порядка пришли к ней после многочисленных жалоб соседей, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал NHK.

Тревогу у местных жителей вызвало состояние 5 собак. По их словам, хозяйка довела их до истощения. Псы в поисках пропитания время от времени убегали на улицу. Также у соседей не вызывали восторга разносившиеся из жилища запахи.

Полицейские обнаружили в доме 58 животных 24 видов, в том числе крокодила, змей и ежей. 46-летнюю женщину взяли под стражу по обвинению в жестоком обращении со своими питомцами.

Японка объяснила, что купила зверей на деньги, которые планировала потратить на путешествие. Однако из-за пандемии коронавируса и вызванных этим запретов от первоначальной идеи пришлось отказаться. Тогда дама вспомнила про свою давнюю страсть к животным.