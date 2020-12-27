Съемочный процесс затянулся из-за пандемии коронавируса.

Новая Зеландия. В Новой Зеландии завершились съемки сериала по «Властелину колец». Об этом пишет Life.ru

Съемочный процесс затянулся из-за пандемии коронавируса – работу прерывали на 7 месяцев и возобновили только в сентябре. И вот в конце декабря испанский режиссёр Хуан Антонио Байона выложил в «Инстаграм» фото своих босых ног с подписью: «Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и её прекрасных людей за всё то, что здесь происходило последние полтора года. <...> Мне уже не терпится вернуться».

Один из актеров проекта Джед Брофи тоже поделился своими эмоциями: «Сюда приезжаешь человеком, а уезжаешь немного хоббитом. Так бывает. И тебе всегда теперь будут здесь рады».