Израиль подставил под обстрел сирийских средств ПВО пассажирский лайнер

Airbus 320 увели на военный аэродром российской базы Хмеймим.



Дамаск. Сирия. Тель-Авив нанес авиаудар по пригородам Дамаска. В результате ответных действий сирийские военные едва не сбили мирный самолет, сообщает RT.

Обстрел произошел 6 февраля после 2 часов ночи. Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, 4 истребителя F-16 ВВС Израиля выпустили 8 ракет по пригородам Дамаска без захода в воздушное пространство Сирии. При этом под ответный удар сирийских зенитно-ракетных комплексов едва не попал пассажирский самолет Airbus 320, заходивший на посадку в международном аэропорту Дамаска. На борту лайнера находились 172 пассажира.

Благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением пассажирский самолет удалось вывести из зоны ответной атаки сирийских ракетчиков и благополучно посадить на аэродроме российской авиабазы Хмеймим, отметил Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что проведение боевых воздушных операций «с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами» становится характерной особенностью ведения боевых действий со стороны Израиля.