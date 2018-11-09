Уникальный гибрид осла и зебры родился в Великобритании

В стране есть всего две особи животного.

Великобритания. В Великобритании родился уникальный гибрид: детеныш осла и зебры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Отцом животного стал осел по кличке Зиппи, мамой – зебра. Ее имя издание не уточняет. У животного папино серое тело и мамины полосатые ноги. В стране живут всего два зебрула (или зеброида).

Как пишет издание, подобный гибрид упоминал еще Чарльз Дарвин в своих записях. Считается, что животное скорее дикое, чем домашнее, так как его сложно приручить. Кроме того, по агрессии гибрид превосходит лошадь.