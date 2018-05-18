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Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

11:48, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
11:48, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
567
0
#интернет\n#общество\n#споры\n#звук
Фото: pixabay.com
567
0

Четырехсекундную запись опубликовали на портале Reddit.

Вирджиния. США. В сети начались споры о новой звуковой иллюзии «Янни или Лорел». Прослушав четырехсекундную запись, пользователи пытались определить какое имя произносит голос.  

Четырехсекундная запись была опубликована на портале Reddit. После публикации пользователи оставили под ней порядка 500 комментариев.  

Cloe Feldman on Twitter

В них одни писали, что отчетливо слышится «Янни». Тогда как другие доказывали, что голос произносит «Лорел». При этом нашлись и те, кто услышал на записи оба имени одновременно.  

При этом несколько подписчиков Reddit выдвинули версию того, почему каждый по-разному воспринимает записанное. В частности, пользователь под ником Akivar написал, что причина кроется в разных звуковых частотах и громкости.  

«Когда вы впервые слышите “Янни”, то не можете понять почему другие слышат “Лорел”. Но в конце концов вы начинаете вслушиваться в запись и отчетливо улавливаете второе имя, и никак не можете прокрутить первое. <…> Однако если сделаете громкость ниже, то голос вновь произнесет “Янни”, поднимите ее – вернется “Лорел”», - говорится в его комментарии.

11:48, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
567
0
#интернет\n#общество\n#споры\n#звук

 

 

 


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