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      Супруга Дмитрия Хворостовского поблагодарила поклонников певца за слова поддержки

      11:33, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:33, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
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      0
      #музыка\n#смерть\n#музыканты\n#поклонники\n#Дмитрий Хворостовкий\n#рак
      Фото: facebook.com/Hvorostovsky
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      0

      Свое сообщение Флоренс передала через посольство России в Лондоне.

      Лондон. Великобритания. Супруга Дмитрия Хворостовского Флоренс поблагодарила его поклонников за участие и поддержку после смерти певца. Как пишут РИА «Новости», она обратилась к общественности через посольство России в Лондоне. 

      «Дорогие друзья, огромное спасибо за вашу поддержку! Ваше участие помогает нам пережить это сложнейшее время. Наша семья потеряла мужа, отца и сына. Мы скорбим. Мы признательны всем, кто скорбит вместе с нами», - сообщили журналистам в пресс-службе диппредставительства. 

      Напомним, Дмитрия Хворостовского не стало утром 22 ноября. Известный оперный певец ушел из жизни после двух с половиной лет борьбы с раком мозга.  На протяжении последних лет он жил в столице Соединенного королевства, где также проходил лечение. 

      Первые сообщения в СМИ о смерти подтвердили его близкие в официальном аккаунте Facebook. Во время своей музыкальной карьеры Хворостовский исполнял главные партии в известных мировых постановках – в опере «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Доне Карлосе» Джузеппе Верди и многих других. 

      11:33, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      180
      0
      #музыка\n#смерть\n#музыканты\n#поклонники\n#Дмитрий Хворостовкий\n#рак

       

       

       

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