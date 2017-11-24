Супруга Дмитрия Хворостовского поблагодарила поклонников певца за слова поддержки

Свое сообщение Флоренс передала через посольство России в Лондоне.

Лондон. Великобритания. Супруга Дмитрия Хворостовского Флоренс поблагодарила его поклонников за участие и поддержку после смерти певца. Как пишут РИА «Новости», она обратилась к общественности через посольство России в Лондоне.

«Дорогие друзья, огромное спасибо за вашу поддержку! Ваше участие помогает нам пережить это сложнейшее время. Наша семья потеряла мужа, отца и сына. Мы скорбим. Мы признательны всем, кто скорбит вместе с нами», - сообщили журналистам в пресс-службе диппредставительства.

Напомним, Дмитрия Хворостовского не стало утром 22 ноября. Известный оперный певец ушел из жизни после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. На протяжении последних лет он жил в столице Соединенного королевства, где также проходил лечение.

Первые сообщения в СМИ о смерти подтвердили его близкие в официальном аккаунте Facebook. Во время своей музыкальной карьеры Хворостовский исполнял главные партии в известных мировых постановках – в опере «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Доне Карлосе» Джузеппе Верди и многих других.