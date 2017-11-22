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      Ушел из жизни оперный певец Дмитрий Хворостовский

      12:26, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:26, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      531
      0
      #музыка\n#социальные сети\n#смерть\n#музыканты\n#Дмитрий Хворостовский
      Фото: facebook.com/Hvorostovsky
      531
      0

      Кончину знаменитого музыканта подтвердили в его официальном аккаунте в Facebook.

      Лондон. Великобритания. На 56-м году жизни умер известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Артиста не стало утром в среду, 22 ноября. 

      «Любимый оперный баритон, муж, отец, сын и друг умер в возрасте 55 лет. После двух с половиной лет борьбы с раком головного мозга его не стало этим утром, 22 ноября, в окружении семьи. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами» - говорится в сообщении. 

      Dmitri Hvorostovsky

      Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года. Окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького и Красноярский институт искусств.  Мировую известность, пишут РИА «Новости» ему принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз.

      На протяжении своей музыкальной карьеры Хворостовский выступал в лучших мировых оперных театрах: на сцене Королевского театра в Ковент-Гардене, Метрополитен-оперы, Лирик-оперы, Парижской оперы и «Ла Скала».

      12:26, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      531
      0
      #музыка\n#социальные сети\n#смерть\n#музыканты\n#Дмитрий Хворостовский

       

       

       

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