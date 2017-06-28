«Мини-Помпеи» нашли в Риме при строительстве метро

Возраст найденных артефактов составил около 1800 лет.

Рим. Италия. В Вечном городе во время работ по прокладке новой линии метро нашли остатки строений и вещи, возраст которых оценивается в 1800 лет. Как пишет Интерфакс со ссылкой на The International Business Times, открытие было сделано еще 23 мая, но известно о нем стало только сейчас.

Найденные артефакты представляют собой два здания и солярий, построенные примерно в начале III века н.э. в районе знаменитых стен Аврелиана. По мнению археологов, строения сохранились благодаря пожарам, бушевавшим на этом месте.

Особо отмечается, что уникальность находок заключается в том, что археологи обнаружили сохранившиеся деревянные детали. Обычно этот материал быстро разрушается под действием времени.

В настоящее время перед учеными стоит задача укрепления стен древнего памятника и предотвращения его разрушения.

Также несколькими фотографиями удивительной находки в своем Twitter-е поделилась мэр Рима – Вирджиния Раджи.