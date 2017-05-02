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      В США инженеры испытали пластмассовый ракетный двигатель, сделанный на 3D-принтере

      14:57, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      14:57, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      104
      0
      #США\n#Тестирование\n#инженер\n#эксперимент\n#новые технологии
      Фото: pixabay.com
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      В будущем они планируют создать целую ракету из пластика.

      Кембридж. США. Инженеры Массачусетского технологического института провели испытания первого в мире пластмассового ракетного двигателя, созданного с помощью 3D-принтера. По мнению ученых, тестирование прошло успешно, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

      В ходе эксперимента произошло незначительное оплавление корпуса двигателя. Инженеры планируют доработать конструкцию и создать целую ракету из пластика, которая будет дешевле и легче металлической.

      При удачном эксперименте это позволит снизить затраты на производство ракет.

      Инженеры испытали ракетный двигатель из пластика

       

      14:57, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      104
      0
      #США\n#Тестирование\n#инженер\n#эксперимент\n#новые технологии
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