В США инженеры испытали пластмассовый ракетный двигатель, сделанный на 3D-принтере

В будущем они планируют создать целую ракету из пластика.

Кембридж. США. Инженеры Массачусетского технологического института провели испытания первого в мире пластмассового ракетного двигателя, созданного с помощью 3D-принтера. По мнению ученых, тестирование прошло успешно, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

В ходе эксперимента произошло незначительное оплавление корпуса двигателя. Инженеры планируют доработать конструкцию и создать целую ракету из пластика, которая будет дешевле и легче металлической.

При удачном эксперименте это позволит снизить затраты на производство ракет.