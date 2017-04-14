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      Во Флориде дикая лошадь атаковала аллигатора

      19:11, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:11, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      120
      0
      #США\n#животные\n#лошадь
      Фото: pixabay.com
      120
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      По предварительным данным, ни одно из животных серьезных травм не получило.

      Флорида. США. Посетители парка Пейнс Прери во Флориде засняли на видео поединок лошади и аллигатора. Крупный хищник лежал недалеко от места, где паслись лошади, сообщает «НТВ».

      На кадрах видно, как одна из лошадей решила напасть на крокодила и нанесла ему несколько ударов.

      По предварительным данным, животные серьезных увечий не получили. 

      В США дикая лошадь атаковала аллигатора

      В США в штате Флорида дикая лошадь атаковала лежащего на земле аллигатора. Видео с инцидентом было обнародовано в Facebook и успело собрать за двое суток почти 600 тысяч просмотров. Ролик демонстрирует лежащего на земле аллигатора длиной более метра, который отдыхает неподалеку от пасущихся диких лошадей.

      19:11, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      120
      0
      #США\n#животные\n#лошадь
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