Во Флориде дикая лошадь атаковала аллигатора

По предварительным данным, ни одно из животных серьезных травм не получило.

Флорида. США. Посетители парка Пейнс Прери во Флориде засняли на видео поединок лошади и аллигатора. Крупный хищник лежал недалеко от места, где паслись лошади, сообщает «НТВ».

На кадрах видно, как одна из лошадей решила напасть на крокодила и нанесла ему несколько ударов.

По предварительным данным, животные серьезных увечий не получили.