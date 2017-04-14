Во Флориде дикая лошадь атаковала аллигатора

По предварительным данным, ни одно из животных серьезных травм не получило.
Флорида. США. Посетители парка Пейнс Прери во Флориде засняли на видео поединок лошади и аллигатора. Крупный хищник лежал недалеко от места, где паслись лошади, сообщает «НТВ».
На кадрах видно, как одна из лошадей решила напасть на крокодила и нанесла ему несколько ударов.
По предварительным данным, животные серьезных увечий не получили.
В США дикая лошадь атаковала аллигатора
В США в штате Флорида дикая лошадь атаковала лежащего на земле аллигатора. Видео с инцидентом было обнародовано в Facebook и успело собрать за двое суток почти 600 тысяч просмотров. Ролик демонстрирует лежащего на земле аллигатора длиной более метра, который отдыхает неподалеку от пасущихся диких лошадей.