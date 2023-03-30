Лондон потерял статус главного финансового центра мира

Лондон. Великобритания. Нью-Йорк впервые разделил с Лондоном звание крупнейшего мирового финансового центра. До недавнего времени этот статус принадлежал британской столице единолично, пишет Газета.ру со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, при оценке финансовой конкурентоспособности оба города набрали равное количество баллов – 60. Однако если рейтинг Нью-Йорка за год увеличился на 1 пункт, то у Лондона стало на 2 пункта меньше.

Отмечается, что Нью-Йорк повысил свою финансовую привлекательность по таким показателям, как вложения в инвестиции, заключение сделок и объем выпуска инструментов для устойчивого финансирования. Лондон сохраняет высокий уровень в области инноваций, а также по масштабу финансовой деятельности, бизнес-инфраструктуре, привлечению способных финансистов и регулированию. Тем не менее все больше компаний предпочитает проводить первичное размещение акций (IPO) не в Лондоне, а в Нью-Йорке, признает британская газета.