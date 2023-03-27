Замок Хогвартс появился на монете в Великобритании

Лондон. Великобритания. Персонажей и различные объекты вселенной Гарри Поттера продолжают увековечивать в Великобритании. Королевский монетный двор отчеканил юбилейную монету с замком Хогвартс, пишут «Известия».

Отмечается, что это уже четвертая монета серии, посвященной книгам Джоан Роулинг о юном волшебнике. Кстати, она уже поступила в оборот.

Предыдущая монета коллекции была выпущена 16 февраля. Ее украсил портрет директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора. Первую отчеканили еще в 2022 году в связи с 25-летием выхода романа «Гарри Поттер и философский камень». На ней был изображен сам главный герой саги. Вторую снабдили изображением поезда «Хогвартс-экспресс».

Монеты серии можно приобрести на сайте монетного двора. Цены составляют от 11 фунтов стерлингов до более чем 5 тыс. в британской валюте. Самые дорогие монеты отличаются более крупным номиналом и высокохудожественной техникой исполнения.