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Замок Хогвартс появился на монете в Великобритании

17:46, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Замок Хогвартс появился на монете в Великобритании
17:46, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Великобритания\n#деньги\n#книги\n#литература\n#Гарри Поттер
Фото: pxhere.com
30
0

Она стала четвертой в серии, посвященной романам Джоан Роулинг.

Лондон. Великобритания. Персонажей и различные объекты вселенной Гарри Поттера продолжают увековечивать в Великобритании. Королевский монетный двор отчеканил юбилейную монету с замком Хогвартс, пишут «Известия».

Отмечается, что это уже четвертая монета серии, посвященной книгам Джоан Роулинг о юном волшебнике. Кстати, она уже поступила в оборот.

Предыдущая монета коллекции была выпущена 16 февраля. Ее украсил портрет директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора. Первую отчеканили еще в 2022 году в связи с 25-летием выхода романа «Гарри Поттер и философский камень». На ней был изображен сам главный герой саги. Вторую снабдили изображением поезда «Хогвартс-экспресс».

Монеты серии можно приобрести на сайте монетного двора. Цены составляют от 11 фунтов стерлингов до более чем 5 тыс. в британской валюте. Самые дорогие монеты отличаются более крупным номиналом и высокохудожественной техникой исполнения. 

17:46, 27 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Великобритания\n#деньги\n#книги\n#литература\n#Гарри Поттер