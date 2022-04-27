Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Галина Кулакова: воля, труд, победа Лонгрид Мясо как часть жизни человека Лонгрид Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске Лонгрид

После ухода из России Visa потеряла 60 млн долларов

10:45, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
После ухода из России Visa потеряла 60 млн долларов
10:45, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
230
0
#финансы и деньги\n#убыток
Фото: twenty20.com
230
0

Расходы связаны с ситуацией на Украине.

Калифорния. США. Платежная система Visa, прекратив работу в России, потеряла 60 млн долларов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РБК.

Потери связаны с ситуацией на Украине. 

Из-за деконсолидации российской дочерней компании убытки составили 35 млн долларов. А для поддержки российского и украинского персонала платежная система выделила 25 млн долларов.

В результате деятельности в России за 2021 финансовый год и первую половину 2022 года компании удалось получить только 4% от всей консолидированной чистой выручки.

10:45, 27 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
230
0
#финансы и деньги\n#убыток