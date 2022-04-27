После ухода из России Visa потеряла 60 млн долларов

Калифорния. США. Платежная система Visa, прекратив работу в России, потеряла 60 млн долларов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РБК.

Потери связаны с ситуацией на Украине.

Из-за деконсолидации российской дочерней компании убытки составили 35 млн долларов. А для поддержки российского и украинского персонала платежная система выделила 25 млн долларов.

В результате деятельности в России за 2021 финансовый год и первую половину 2022 года компании удалось получить только 4% от всей консолидированной чистой выручки.