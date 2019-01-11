На Украине заявили о двукратном сокращении пенсий и прожиточного минимума

Такую динамику отметили за пятилетний период.

Киев. Украина. За пять лет минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине сократились в более чем два раза. Такое заявление сделал глава движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук, пишет RT.

По его данным, в 2013 году пенсия в стране составляла 118,8 долларов (около 8 тыс. рублей). С этого времени выплаты сократились до 53,2 долларов (около 3,5 тыс. рублей) в месяц.

Прожиточный минимум упал с 147,2 долларов (чуть менее 10 тыс. рублей) до 65,9 долларов (примерно 4,4 тыс. рублей).

В целом, Медведчук сделал вывод, что цены на продукты и коммунальные услуги растут быстрее, чем номинальные доходы населения.

Напомним, в середине декабря лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной региона и континента.

Кроме того, летом прошлого года Всемирный банк сообщил об увеличении количества украинцев, живущих за чертой бедности.