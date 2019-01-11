play
pause
  • $ 66.92 ↑
  • € 77.13 ↓

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсий и прожиточного минимума

10:21, 11 января, 2019
Дарья Снидкова
10:21, 11 января, 2019
Дарья Снидкова
419
0
#пенсии\n#Украина\n#тарифы и цены\n#цены\n#бедность\n#деньги
Фото: torange.biz
419
0

Такую динамику отметили за пятилетний период.

Киев. Украина. За пять лет минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине сократились в более чем два раза. Такое заявление сделал глава движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук, пишет RT.

По его данным, в 2013 году пенсия в стране составляла 118,8 долларов (около 8 тыс. рублей). С этого времени выплаты сократились до 53,2 долларов (около 3,5 тыс. рублей) в месяц.

Прожиточный минимум упал с 147,2 долларов (чуть менее 10 тыс. рублей) до 65,9 долларов (примерно 4,4 тыс. рублей).

В целом, Медведчук сделал вывод, что цены на продукты и коммунальные услуги растут быстрее, чем номинальные доходы населения.

Напомним, в середине декабря лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина официально является самой бедной страной региона и континента.

Кроме того, летом прошлого года Всемирный банк сообщил об увеличении количества украинцев, живущих за чертой бедности. 

10:21, 11 января, 2019
Дарья Снидкова
419
0
#пенсии\n#Украина\n#тарифы и цены\n#цены\n#бедность\n#деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска лишился квартиры и 600 тыс рублей в результате кредитных махинаций

14:01, 08 января, 2019
3770

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

2544
12:35, 10 января, 2019

Работу лесопилок в Удмуртии возьмут под контроль

2245
13:00, 08 января, 2019

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

2121
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

1904
16:30, 11 января, 2019

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

17:50, 09 января, 2019
1954

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

1634
14:40, 07 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

1599
13:25, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1475
16:06, 11 января, 2019

Сторожевой фрегат «Пытливый» взял под контроль американский корабль в Черном море

1120
12:42, 07 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
2197

В Японии ввели налог на выезд из страны

1209
16:37, 07 января, 2019

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1027
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

809
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

768
12:36, 09 января, 2019

Мультимедиа

Кофемолка - выпуск 68: группа «Ундервуд» в гостях у Энвиля Касимоваспаси

11 января, 2019

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 января, 2019

Удмуртия в минуту: спасение людей в Сарапуле и «Всемирный день пельменя»

10 января, 2019