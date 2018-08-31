ЕС выделил Грузии 45 млн евро для поддержки реформ

Меморандум подписан 31 августа.

Тбилиси. Грузия. Евросоюз выделил Грузии 45 млн евро для поддержки экономических реформ в стране. Об этом пишет REGNUM.

Меморандум был подписан в пятницу, 31 августа.

«Финансовая помощь погасит ряд финансовых нужд Грузии и поможет в стране в осуществлении экономических реформ», — говорится в сообщении представительства ЕС.

Европейские эксперты посчитали, что экономика Грузии во многом зависит от регионов страны, что провоцирует внутренний экономический дисбаланс. Предложенная ЕС программа помощи поможет стране преодолеть эти проблемы.

Деньги будут переводить в три этапа. Последующий взнос будет осуществляться только в том случае, если страна выполняет конкретные условия в сфере политики, а также от успешного выполнения Грузией программы МВФ.

Осуществление программы макрофинансовой помощи начнется после вступления в силу меморандума.