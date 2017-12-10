В развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

Нью-Йорк. США. Ежегодный объем взяток в мире оценили в триллион долларов. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр новостей ООН, в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

«При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью», - говорится в сообщении.

По данным организации Transparency International (неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру – прим. ред), Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131 место в мире.

В ООН также отметили, что «ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции» и что «взяточничество - это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества».