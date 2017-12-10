  • $ 59.28 ↓
  • € 69.64 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ежегодный объем взяток в мире оценили в триллион долларов

      16:00, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      16:00, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      153
      0
      #ООН\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка
      Фото: aliexpress
      153
      0

      В развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

      Нью-Йорк. США. Ежегодный объем взяток в мире оценили в триллион долларов. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр новостей ООН, в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

      «При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью», - говорится в сообщении.

      По данным организации Transparency International (неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру – прим. ред), Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131 место в мире.

      В ООН также отметили, что «ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции» и что «взяточничество - это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества».

      16:00, 10 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      153
      0
      #ООН\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      14507

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      13311
      13:20, 07 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      5856
      14:36, 05 декабря, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      5186
      14:21, 03 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      5088
      08:55, 04 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      1418

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1342
      16:24, 04 декабря, 2017

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      920
      10:58, 08 декабря, 2017

      Масляков останется «у руля» КВН

      828
      10:08, 03 декабря, 2017

      Путин объявил о своем участии в выборах Президента России

      799
      18:49, 06 декабря, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1321

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1091
      23:11, 05 декабря, 2017

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      739
      17:39, 04 декабря, 2017

      В Киеве арестовали Михаила Саакашвили

      701
      12:48, 05 декабря, 2017

      ВАДА признало подлинными данные Родченкова о системе допинга в российском спорте

      606
      12:00, 04 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Кофемолка - выпуск 43: Екатерина Кабанова в гостях у Энвиля Касимова

      08 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      08 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      07 декабря, 2017