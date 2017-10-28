Билл Гейтс уступил титул самого богатого человека создателю Amazon

Глава Microsoft на 2 млрд долларов беднее Джеффа Безоса.

США. Глава Microsoft Билл Гейтс уступил титул самого богатого человека по версии Forbes создателю Amazon Джеффу Безосу. Как пишет Spbdnevnik.ru, состояние Безоса оценивается в 92 млрд долларов.

Создатель онлайн-магазина Amazon стал значительно богаче из-за подорожания акций компании в последние несколько месяцев. Также самому богатому человеку мира принадлежат издание The Washington Post и космическое агентство Blue Origin.

Билл Гейтс владеет состоянием в 90 млрд долларов.