На востоке Франции разбились два истребителя

Отрвиль. Франция. Сразу два военных самолета потерпели крушение во Франции. Инцидент произошел в районе коммуны Отрвиль на границе восточных департаментов Вогезы и Мёрт-и-Мозель, передает RT со ссылкой на газету Est Republicain.

Одного из пилотов нашли, он жив и находится в сознании. Поиски остальных продолжаются. Сообщается, что всего в двух истребителях находились 3 человека.

Как уточнил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, разбились два самолета Rafale – поначалу СМИ писали об истребителях Mirage.