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На востоке Франции разбились два истребителя

17:06, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На востоке Франции разбились два истребителя
17:06, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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0
#Франция\n#военные\n#авиация\n#ВВС\n#самолет\n#авиакатастрофа
Фото: pxhere.com
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Одного из пилотов нашли живым и в сознании.

Отрвиль. Франция. Сразу два военных самолета потерпели крушение во Франции. Инцидент произошел в районе коммуны Отрвиль на границе восточных департаментов Вогезы и Мёрт-и-Мозель, передает RT со ссылкой на газету Est Republicain.

Одного из пилотов нашли, он жив и находится в сознании. Поиски остальных продолжаются. Сообщается, что всего в двух истребителях находились 3 человека.

Как уточнил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, разбились два самолета Rafale – поначалу СМИ писали об истребителях Mirage.

17:06, 14 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Франция\n#военные\n#авиация\n#ВВС\n#самолет\n#авиакатастрофа