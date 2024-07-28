Израильская армия нанесла удары по Ливану

Бейрут. Ливан. ВВС Израиля нанесли удары по нескольким населённым на юге Ливана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Налёт произведён в качестве ответа на удар ракетой по стадиону в населённом пункте Мадждаль-Шамс, который находится на подконтрольной Израилю территории Голанских высот. В результате взрыва погибли как минимум 12 детей от 10 до 12 лет.

Израиль обвинил в атаке ливанскую группировку «Хезболла». В ответ были подвергнуты авианалётам несколько населённых пунктов на юге Ливана: Чабриха, Бордж-аш Шамали, Бекаа, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа.

«Хезболла» отвергает обвинения.