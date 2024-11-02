В Якутии из-за нашествия диких оленей ввели режим ЧС

Якутск. Якутия. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Оленекском районе Якутии. Причина – агрессивное поведение диких северных оленей, пишет Лента.ру со ссылкой на «Комсомольскую правду».

У животных начался период свадеб, так называемый гон. В это время самцы нередко нападают на домашние стада и уводят самок в тундру. Угнаны уже два крупных стада, такая же угроза нависла над двумя другими.

Для борьбы с рогатыми угонщиками направлены бригады специалистов, причем имеющихся на местах оленеводов и охотников не хватает, им на помощь вызваны ушедшие в отпуск коллеги.