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В Якутии из-за нашествия диких оленей ввели режим ЧС

11:53, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Якутии из-за нашествия диких оленей ввели режим ЧС
11:53, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#Якутия\n#животные\n#похищение\n#угон\n#режим\n#чрезвычайная ситуация\n#тундра\n#олени
Источник фото: pxhere.com
68
0

Агрессивные самцы увели в тундру два крупных стада домашних самок.

Якутск. Якутия. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Оленекском районе Якутии. Причина – агрессивное поведение диких северных оленей, пишет Лента.ру со ссылкой на «Комсомольскую правду».

У животных начался период свадеб, так называемый гон. В это время самцы нередко нападают на домашние стада и уводят самок в тундру. Угнаны уже два крупных стада, такая же угроза нависла над двумя другими.

Для борьбы с рогатыми угонщиками направлены бригады специалистов, причем имеющихся на местах оленеводов и охотников не хватает, им на помощь вызваны ушедшие в отпуск коллеги.

11:53, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
68
0
#Якутия\n#животные\n#похищение\n#угон\n#режим\n#чрезвычайная ситуация\n#тундра\n#олени