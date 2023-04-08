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В Италии впервые за полтора века медведь загрыз человека

13:19, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Италии впервые за полтора века медведь загрыз человека
13:19, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Италия\n#горы\n#трагедия\n#животные\n#медведи
Фото: pxhere.com
30
0

Жертва совершали пробежку в горном регионе на севере страны.

Трентино. Италия. Медведь убил жителя Италии. Трагический инцидент произошел возле города Трентино на севере страны, между Альпами и Апеннинами, передает «МИР 24» со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Мужчина по имени Андреа Папи совершал пробежку, когда на него напал хищник. Нанесенные зверем травмы оказались смертельными.

Отмечается, что это первый подобный случай в стране за последние 150 лет. Также итальянская газета пишет, что в указанной местности за полтора века было зафиксировано 7 нападений медведей на людей, но лишь последний случай привел к гибели пострадавшего.

13:19, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Италия\n#горы\n#трагедия\n#животные\n#медведи