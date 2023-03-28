Африканские пираты взяли на абордаж танкер у берегов Конго

Порт-Пуэнт-Нуар. Конго. Танкер датской компании Monjasa захватили пираты в Гвинейском заливе. На борту находились 16 членов экипажа, пишет Газета.ру со ссылкой на агентство Reuters.

Как рассказал представитель компании, инцидент произошел еще 25 марта примерно в 140 милях к западу от Порт-Пуэнт-Нуар в Республике Конго. Вооруженные местные жители взяли судно на абордаж. Известно, что моряки успели забаррикадироваться в безопасном помещении на борту. Связь с танкером отсутствует. В трюмах судна перевозили нефть и химикаты.

О случившемся сообщили в центр морского сотрудничества под управлением британских и французских военно-морских сил.