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Африканские пираты взяли на абордаж танкер у берегов Конго

17:51, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Африканские пираты взяли на абордаж танкер у берегов Конго
17:51, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#Африка\n#море\n#корабли\n#нападение\n#захват\n#пираты
Фото: pxhere.com
37
0

На борту находились 16 членов экипажа.

Порт-Пуэнт-Нуар. Конго. Танкер датской компании Monjasa захватили пираты в Гвинейском заливе. На борту находились 16 членов экипажа, пишет Газета.ру со ссылкой на агентство Reuters.

Как рассказал представитель компании, инцидент произошел еще 25 марта примерно в 140 милях к западу от Порт-Пуэнт-Нуар в Республике Конго. Вооруженные местные жители взяли судно на абордаж. Известно, что моряки успели забаррикадироваться в безопасном помещении на борту. Связь с танкером отсутствует. В трюмах судна перевозили нефть и химикаты.

О случившемся сообщили в центр морского сотрудничества под управлением британских и французских военно-морских сил.

17:51, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#Африка\n#море\n#корабли\n#нападение\n#захват\n#пираты