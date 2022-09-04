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Вырвавшийся из украинского зоопарка тигр напугал жителей села в Словакии

14:13, 04 сентября, 2022
Евгений Кандаков
Вырвавшийся из украинского зоопарка тигр напугал жителей села в Словакии
14:13, 04 сентября, 2022
Евгений Кандаков
103
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#Украина\n#Словакия\n#зоопарк\n#побег\n#граница\n#животные\n#опасность\n#тигры
Фото: pxhere.com
103
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Власти просят людей не покидать жилища без крайней необходимости.

Улич. Словакия. В приграничном селе Улич в Словакии объявлена тревога. Причиной послужил побег тигра из зоопарке на территории Украины, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на сайт братиславской газеты Pravda.

Сельский староста призвал жителей не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать бдительность. В случае обнаружения хищника следует немедленно известить об этом власти.

Напомним, недавно китайские ученые нашли останки древнего родственника амурских тигров.

14:13, 04 сентября, 2022
Евгений Кандаков
103
0
#Украина\n#Словакия\n#зоопарк\n#побег\n#граница\n#животные\n#опасность\n#тигры