Вырвавшийся из украинского зоопарка тигр напугал жителей села в Словакии

Улич. Словакия. В приграничном селе Улич в Словакии объявлена тревога. Причиной послужил побег тигра из зоопарке на территории Украины, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на сайт братиславской газеты Pravda.

Сельский староста призвал жителей не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать бдительность. В случае обнаружения хищника следует немедленно известить об этом власти.

Напомним, недавно китайские ученые нашли останки древнего родственника амурских тигров.