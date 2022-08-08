Китайские ученые обнаружили кость древнего родственника амурских тигров

Пекин. КНР. Челюсть вымершего представителя семейства кошачьих нашли в Китае. По мнению палеонтологов, он являлся близким родственником современного амурского тигра, пишет Газета.ру со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Кость обнаружили в карстовой пещере Даань в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР. Поначалу исследователи решили, что это нижняя челюсть гиены. Однако генетический анализ показал, что речь идет о древней крупной кошке.

Как заявили в китайском Институте наук о Земле, эта линия кошачьих отделилась от общей с тиграми примерно 268 тыс. лет назад. Кстати, место находки находится в пределах естественного ареала современных амурских тигров. При этом возраст самой челюсти составил 43,5 тыс. лет назад. Таким образом, предки нынешних полосатых хищников и их вымершая «родня» делили близкие экологические ниши в течение длительного времени.

Благодаря находке удалось выяснить неизвестные ранее особенности эволюции крупных кошачьих на Дальнем Востоке. Также она указывает на долгую историю проживания тигров на территории Китая, отметили авторы исследования.