Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид

Китайские ученые обнаружили кость древнего родственника амурских тигров

18:01, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
Китайские ученые обнаружили кость древнего родственника амурских тигров
18:01, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
53
0
#Китай\n#ученые\n#исследования\n#открытие\n#генетика\n#эволюция\n#животные\n#тигры
Фото: pxhere.com
53
0

Два вида больших кошек разделились около 300 тысяч лет назад.

Пекин. КНР. Челюсть вымершего представителя семейства кошачьих нашли в Китае. По мнению палеонтологов, он являлся близким родственником современного амурского тигра, пишет Газета.ру со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Кость обнаружили в карстовой пещере Даань в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР. Поначалу исследователи решили, что это нижняя челюсть гиены. Однако генетический анализ показал, что речь идет о древней крупной кошке.

Как заявили в китайском Институте наук о Земле, эта линия кошачьих отделилась от общей с тиграми примерно 268 тыс. лет назад. Кстати, место находки находится в пределах естественного ареала современных амурских тигров. При этом возраст самой челюсти составил 43,5 тыс. лет назад. Таким образом, предки нынешних полосатых хищников и их вымершая «родня» делили близкие экологические ниши в течение длительного времени.

Благодаря находке удалось выяснить неизвестные ранее особенности эволюции крупных кошачьих на Дальнем Востоке. Также она указывает на долгую историю проживания тигров на территории Китая, отметили авторы исследования.

18:01, 08 августа, 2022
Евгений Кандаков
53
0
#Китай\n#ученые\n#исследования\n#открытие\n#генетика\n#эволюция\n#животные\n#тигры