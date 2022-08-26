Обвиняемые в краже дневника дочери Джо Байдена сознались

Майами. США. В хищении личного дневника 41-летней Эшли Байден, дочери американского президента Джо Байдена, сознались двое жителей штата Флорида. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ABC News.

На скамью подсудимых угодили 40-летняя Эйми Харрис и 58-летний Роберт Курландере. Они рассказали, что продали дневник за 40 тыс. долларов представителям организации Project Veritas. После кражи они вновь наведались в дом Эшли Байден в надежде добыть еще что-нибудь ценное.

Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы. В надежде смягчить приговор, они согласились выплатить по 20 тысяч долларов в качестве компенсации ущерба, а Курландере выразил также готовность сотрудничать со следствием.

Дом Эшли Байден обокрали в 2020 году, когда ее отец был кандидатом в президенты США. Кроме дневника, пропали еще несколько ценных вещей.