Истребитель ВВС Греции вылетал на перехват ливанского пассажирского борта

Афины. Греция. Греческие ВВС могли сбить гражданский самолет Airbus A321neo по подозрению в захвате его террористами. Инцидент имел место 10 августа, но известно о нем стало лишь 5 дней спустя, пишет ИА REGNUM со ссылкой на портал pentapostagma.gr.

Лайнер ливанской компании Middle East Airlines следовал из Мадрида в Бейрут, на борту находились 145 пассажиров. Обязанности пилота выполнял сын главы компании. Он не смог настроиться на частоту для связи с наземными службами и не ответил на сигнал подтверждения. В связи с этим авиадиспетчеры предположили, что воздушное судно захвачено террористами.

На перехват с авиабазы Суда вылетел истребитель F-16. Он сблизился с пассажирским бортом в небе над префектурой Арголида на северо-востоке греческого полуострова Пелопоннес. С пилотом лайнера была налажена связь, военные убедились в отсутствии опасности и вернулись на базу.