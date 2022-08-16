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Истребитель ВВС Греции вылетал на перехват ливанского пассажирского борта

10:19, 16 августа, 2022
Евгений Кандаков
Истребитель ВВС Греции вылетал на перехват ливанского пассажирского борта
10:19, 16 августа, 2022
Евгений Кандаков
97
0
#Греция\n#Ливан\n#авиация\n#пассажиры\n#террористы\n#захват\n#угон\n#опасность\n#ВВС\n#военные\n#самолет
Фото: pixabay.com
97
0

Из-за отсутствия сигнала возникло подозрение, что лайнер захвачен террористами.

Афины. Греция. Греческие ВВС могли сбить гражданский самолет Airbus A321neo по подозрению в захвате его террористами. Инцидент имел место 10 августа, но известно о нем стало лишь 5 дней спустя, пишет ИА REGNUM со ссылкой на портал pentapostagma.gr.

Лайнер ливанской компании Middle East Airlines следовал из Мадрида в Бейрут, на борту находились 145 пассажиров. Обязанности пилота выполнял сын главы компании. Он не смог настроиться на частоту для связи с наземными службами и не ответил на сигнал подтверждения. В связи с этим авиадиспетчеры предположили, что воздушное судно захвачено террористами.

На перехват с авиабазы Суда вылетел истребитель F-16. Он сблизился с пассажирским бортом в небе над префектурой Арголида на северо-востоке греческого полуострова Пелопоннес. С пилотом лайнера была налажена связь, военные убедились в отсутствии опасности и вернулись на базу.

10:19, 16 августа, 2022
Евгений Кандаков
97
0
#Греция\n#Ливан\n#авиация\n#пассажиры\n#террористы\n#захват\n#угон\n#опасность\n#ВВС\n#военные\n#самолет