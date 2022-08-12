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В Мексике бандиты застрелили четверых сотрудников радиостанции

11:51, 12 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Мексике бандиты застрелили четверых сотрудников радиостанции
11:51, 12 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#криминал\n#нападение\n#стрельба\n#гибель людей\n#убийство\n#журналисты\n#радио\n#Мексика
Фото: pixabay.com
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Также злоумышленники ранили нескольких посетителей пиццерии.

Сьюдад-Хуарес. Мексика. Жертвами криминальных разборок стали 4 работника радиостанции Megaradio в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. Он расположен на севере штата Чиуауа неподалеку от границы с США, сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на издание Milenio.

Известно, что бандиты напали на журналистов и диджеев возле пиццерии. Они стреляли без предупреждения, среди погибших – директор радиостанции Алан Гонсалес. Затем преступники ранили как минимум 4 посетителей заведения.

Возможно также, что те же злоумышленники причастны к поджогу грузового автомобиля и обстрелу здания местной прокуратуры. Полиция расследует обстоятельства всех этих происшествий, ставших частью волны насилия, захлестнувшей небольшой город. В частности ранее неизвестные убили там двоих женщин – их забросали бутылками с зажигательной смесью.

11:51, 12 августа, 2022
Евгений Кандаков
120
0
#криминал\n#нападение\n#стрельба\n#гибель людей\n#убийство\n#журналисты\n#радио\n#Мексика