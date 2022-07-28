Украинский предприниматель похитил радиоактивные материалы из Чернобыля

Киев. Украина. С Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) пропали радиоактивные материалы стоимостью в 3 млн гривен (82 тыс. долларов США или около 5 млн рублей). В хищении подозревают руководителя частной фирмы, сообщает радио Sputnik со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.

По версии следствия, преступление было совершено во время работ по демонтажу радиоактивных труб машинного зала 1-го блока ЧАЭС в 2015-2016 годах. Нанятые для этой цели сотрудники неназванной компании не провели деактивацию труб общей массой 391,5 тонны. Вместо этого они просто подделали документы и вывезли радиоактивные изделия за пределы зоны отчуждения, где передали неизвестным третьим лицам.

Обвинение в краже предъявлено одному из руководителей частного предприятия, говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.