Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид

Украинский предприниматель похитил радиоактивные материалы из Чернобыля

17:37, 28 июля, 2022
Евгений Кандаков
Украинский предприниматель похитил радиоактивные материалы из Чернобыля
17:37, 28 июля, 2022
Евгений Кандаков
57
0
#Украина\n#Генпрокуратура\n#кража\n#хищение\n#радиация\n#АЭС\n#Чернобыль
Фото: pixabay.com
57
0

Стоимость украденного составила по версии прокуратуры около 5 млн рублей.

Киев. Украина. С Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) пропали радиоактивные материалы стоимостью в 3 млн гривен (82 тыс. долларов США или около 5 млн рублей). В хищении подозревают руководителя частной фирмы, сообщает радио Sputnik со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.

По версии следствия, преступление было совершено во время работ по демонтажу радиоактивных труб машинного зала 1-го блока ЧАЭС в 2015-2016 годах. Нанятые для этой цели сотрудники неназванной компании не провели деактивацию труб общей массой 391,5 тонны. Вместо этого они просто подделали документы и вывезли радиоактивные изделия за пределы зоны отчуждения, где передали неизвестным третьим лицам.

Обвинение в краже предъявлено одному из руководителей частного предприятия, говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

17:37, 28 июля, 2022
Евгений Кандаков
57
0
#Украина\n#Генпрокуратура\n#кража\n#хищение\n#радиация\n#АЭС\n#Чернобыль