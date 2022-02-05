В США сторонник теории заговора организовал сожжение книг «Гарри Поттер»

Нэшвилл. США. В одном из городов США прошла акция по сожжению книг «Гарри Поттер» и «Сумерки». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

В городе Маунт-Джулиет, штат Теннесси, прошло необычное мероприятие: местный пастор вместе со сторонником теорий заговора Грегом Локк организовал сожжение книг «Гарри Поттер» и «Сумерки». Они заявили, что хорошо понимают свои действия и призвали «прекратить допускать демонические влияния в свой дом». По мнению организаторов, сожжение книг поможет в борьбе с демонами и колдовством.

Помимо упомянутых изданий сожжены были и некоторые другие. Очевидцы сообщали, что один из пришедших выбросил книгу, похожую на Библию.

«Колдовство и проклятые вещи должны исчезнуть», — заявил Грег Локк.