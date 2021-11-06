В Нью-Йорке после применения электрошокера загорелся мужчина

Полицейские решили угомонить спорщика.

Нью-Йорк. США. В Нью-Йорке мужчина загорелся из-за санитайзера и удара электрошокером. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в одном из полицейских участков, куда зашел потерпевший. У него возник спор со знакомыми офицерами. Опасаясь, что мужчина может причинить себе вред, если не вмешаться, полицейские решили его усмирить. Для этого они использовали электрический пистолет, стреляющий металлическими стрелами.

Из-за того, что незадолго до этого мужчина использовал антисептик для рук, он вспыхнул.

В настоящий момент пострадавший находится в больнице в критическом состоянии.