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В Нью-Йорке после применения электрошокера загорелся мужчина

16:48, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В Нью-Йорке после применения электрошокера загорелся мужчина
16:48, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
213
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#Нью-Йорк\n#США\n#полиция\n#споры\n#электрошокер
Фото: twenty20.com
213
0

Полицейские решили угомонить спорщика.

Нью-Йорк. США. В Нью-Йорке мужчина загорелся из-за санитайзера и удара электрошокером. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в одном из полицейских участков, куда зашел потерпевший. У него возник спор со знакомыми офицерами. Опасаясь, что мужчина может причинить себе вред, если не вмешаться, полицейские решили его усмирить. Для этого они использовали электрический пистолет, стреляющий металлическими стрелами.

Из-за того, что незадолго до этого мужчина использовал антисептик для рук, он вспыхнул.

В настоящий момент пострадавший находится в больнице в критическом состоянии.

16:48, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
213
0
#Нью-Йорк\n#США\n#полиция\n#споры\n#электрошокер
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